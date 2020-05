V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme; v hribih bo zmerno oblačno do spremenljivo. Na območju Cadoreja bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta.

Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Topleje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER