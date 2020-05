Petek, 22. maja 2020

Nad severno, srednjo in jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severovzhodnimi vetrovi postopno bolj suh zrak.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost; prisotni bodo visoki slojasti oblaki, ki bodo občasno gostejši. Na obalnem območju bo vsekakor bolj sončno in pihali bodo šibki krajevni vetrovi.x

Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne pa zmerno do pretežno oblačno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER