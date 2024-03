Petek, 22. marca 2024

Prevladovalo bo zmerno do prehodno lahko spremenljivo oblačno vreme zaradi visokih in sorazmerno tankih slojastih oblakov. V nižinskem pasu se bodo dnevne temperature približale 20 stopinjam C. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Deloma jasno bo, nekaj več oblačnosti bo predvsem v vzhodni Sloveniji. Dopoldne bo ponekod po kotlinah megla.

Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 21 stopinj C

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.