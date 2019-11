Petek, 22. novembra 2019

Še bo oblačno vreme z verjetnimi padavinami, ki bodo zmerne do znatne. Verjetne bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Meja sneženja bo v Alpah nihala med 1200 in 1400 metri, v Predalpah pa med 1500 in 1700 metri. Na obalnem območju bo zlasti popoldne pihal zmeren jugovzhodnik.

Na vzhodu bo delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, več padavin bo v Posočju. Ob morju bo pihal šibak jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER