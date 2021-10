Petek, 22. oktobra 2021

Ponoči in dopoldne bo deževalo, na obalnem območju in na vzhodnem pasu bodo vmes plohe in tudi kakšna nevihta. Tekom dopoldneva se bo iz Karnije postopoma jasnilo. V nižinskem pasu in na obali bo zapihala zmerna burja. Od popoldneva se bo povsod po deželi oblačnost trgala in se bo jasnilo.

V noči na petek bodo padavine zajele vso Slovenijo, predvsem ob morju bodo možne tudi nevihte. Jutri bo oblačno z dežjem, ki bo popoldne oslabel in ponehal. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER