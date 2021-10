Petek, 22. oktobra 2021

Ponoči in dopoldne bo deževalo, na vzhodnem pasu in na obalnem območju se bodo pojavljale plohe in tudi nevihte; na zahodu se bo sprva na območju Karnije vreme postopoma izboljšalo. Od popoldne- va se bo v večjem delu dežele delno razjasnilo, le na Tržaškem bodo lahko še možne padavine do večera.

Danes bo sprva oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne slabel in do večera povsod ponehal. Oblačnost se bo popoldne ponekod trgala.

Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER