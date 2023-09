Petek, 22. septembra 2023

Vreme bo nestanovitno in v glavnem oblačno. V hribovitem svetu bo povsem oblačno. Nevihte bodo verjetnejše in bolj razširjene med popoldnevom in večerom, dopoldne bodo manj verjetne. Čez dan bo na obali pihal zmeren jugo.

Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. Ponoči se bodo padavine z nevihtami okrepile in se do jutra postopno razširile nad večji del države.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA