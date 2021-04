Petek, 23. aprila 2021

Nad severno in severovzhodno Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta bo zvečer ob severozahodnih višinskih vetrovih oplazila Slovenijo.

Sprva se bo po nižinah pojavljala kratkotrajna megla, čez dan bo prevladovalo jasno vreme z občasno oblačnostjo, še zlasti ob morju. V hribih bo spremenljivo do oblačno vreme, ponekod se bodo pojavljale kratkotrajne plohe. Dopoldne bo na obali pihal burin nato pa šibki krajevni vetrovi.

Povečini bo sončno vreme, dopoldne bo predvsem v osrednji Sloveniji nizka oblačnost. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Jutranje temperature bodo od 2 do 8, najvišje dnevne od 15 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER