Petek, 23. decembra 2022

V nižinah in ob obali bo pretežno oblačno z možnimi rahlimi padavinami, predvsem na vzhodu. V zgornji ravnini bo spremenljivo oblačno. Ob obali in na Krasu se bodo pojavljale meglice. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2500 m. Predvsem v dopoldanskih urah se bodo pojavljali temperaturni obrati.

Danes bo na Primorskem in Notranjskem oblačno ter večinoma suho, drugod bo deloma jasno in dopoldne po nižinah megleno. Čez dan se bo ponekod krepil jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem od 4 do 8, najvišje dnevne od 7 do 13, v severni Sloveniji okoli 5 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA