Petek, 23.julija 2021

Od severozahoda nad srednjo Evropo in proti Balkanu sega območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi v višinah priteka k nam precej suh in dokaj topel zrak.

Zgodaj zjutraj bodo povsod možne padavine in nevihte. Čez dan bo rahlo pooblačeno ali spremenljivo vreme. Ob obali bo pihal burin.

Zjutraj in dopoldne bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bodo možne kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Popoldne se bo jasnilo, predvsem v hribovitem svetu severne in zahodne Slovenije bo še kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER