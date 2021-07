Zgodaj zjutraj bodo povsod možne padavine in nevihte. Čez dan bo rahlo pooblačeno ali spremenljivo vreme. Ob obali bo pihal burin.

Jutri bo zjutraj in dopoldne spremenljivo oblačno, možne bodo kratkotrajne plohe in nevihte. Popoldne se bo zjasnilo, v hribovitem svetu severne in zahodne Slovenije bo še možna kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER