Petek, 24. aprila 2020

Iznad Severnega morja sega proti Črnemu morju šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severovzhoda doteka suh zrak.

Dopoldne bo vreme jasno, od popoldneva pa zmerno oblačno zaradi visokih kopren. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi; na obali bodo dnevne temperature nekoliko nižje.

Danes bo dopoldne jasno. Popoldne se bo od severa navlekla koprenasta oblačnost in ponekod bo zapihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER