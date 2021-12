Petek, 24. decembra 2021

Od obale do Predalp bo prevladovalo oblačno vreme; predvsem na vzhodu in na obali bo od popoldneva možen rahel dež. V notranjosti predalpskega pasu in v Alpah bo prisotna spremenljiva oblačnost.

Danes bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo zmeren jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo na severu Slovenije od -8 do -1, drugod od 1 do 6, najvišje dnevne od 3 do 9, na vzhodu do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER