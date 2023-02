Petek, 24. februarja 2023

Oblačno bo z meglicami in tudi meglo. Predvsem proti Julijskim Predalpam bo možen rahel dež. Nad nadmorsko višino 1500 m se bo zaradi visoke stopnje vlažnosti in mraza pojavljalo ivje in led.

Danes bo pretežno oblačno, nekaj sončnega vremena bo v vzhodni Sloveniji. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo v severni Sloveniji okoli 0, drugod od od 3 do 7, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA