Petek, 24. julija 2020

Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in severnim Balkanom. S šibkim vzhodnikom v spodnjih zračnih plasteh k nam priteka razmeroma vlažen zrak.

Pojavljalo se bo nestanovitno vreme s spremenljivo oblačnostjo, plohami in nevihtami, krajevno tudi močnimi. V nižinskem pasu in na obali bodo nevihte verjetnejše popoldne ali zvečer.

Dopoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na soboto.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 22 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER