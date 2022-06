Petek, 24. junija 2022

Nad Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in severnim Balkanom. V višinah priteka k nam topel in razmeroma vlažen zrak.

Sprva bodo ponekod možne padavine, nato se bo postopoma izboljšalo. Čez dan bo na obalnem območju in po nižinah v glavnem jasno do rahlo oblačno vreme. V hribih bo več spremenljivosti; več jasnine bo dopoldne, popoldne bodo pa možne plohe in kakšna nevihta, ki se bodo nato lahko pojavljale tudi proti nižini in obali.

Sprva bo pretežno oblačno, dopoldne bo ponekod še deževalo. Čez dan pa se bo postopno jasnilo. Zvečer bo na območju Julijskih Alp možna kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA