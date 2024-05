Petek, 24. maja 2024

V hribovitem svetu bo oblačno vreme, v nižinskem pasu spremenljivo, ob morju pa v glavnem pretežno jasno. Sprva bodo še možne plohe in posamezne nevihte. Tekom popoldneva bo vreme spet nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo manj verjetne na obali. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Večinoma bo sončno, dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo predvsem na zahodu Slovenije nastalo nekaj ploh in neviht. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 19 do 23, v vzhodnih krajih do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.