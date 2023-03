Petek, 24. marca 2023

Na obalnem območju bo spremenljivo, v hribovitem svetu pa oblačno vreme; popoldne bo pričelo rahlo deževati. V nižinskem pasu bo proti večeru možna megla. Na obali bo čez dan zapihal zmeren zmorec, pojavljale se bodo zmerne padavine.

Na vzhodu bo dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Zvečer bo v zgornjem Posočju začelo deževati. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil, ob morju bo popoldne pihal jugo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, v vzhodni Sloveniji do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA