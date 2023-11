Petek, 24. novembra 2023

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. Dopoldne bo na območju lagune možna megla v pasovih. V visokogorju se bo močno ohladilo.

Dopoldne bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo megla. Popoldne se bo od severa začelo oblačiti. Zvečer bo prehodno lahko nekaj manjših krajevnih padavin.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA