Petek, 24. oktobra 2025

Nad severozahodnim delom Evrope je nastalo globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se bliža severnemu Sredozemlju ter bo v večernem času hitro prešla Slovenijo. Pred njo z okrepljenim vetrom južnih smeri doteka k nam topel in vlažen zrak.

Zjutraj se bo razjasnilo, veter bo slabel. Popoldne bo lahko nekaj več občalnosti, predvsem na vzhodu, kjer ni povsem izključen občasen dež ali kakšna ploha.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.