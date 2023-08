Petek, 25. avgusta 2023

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad južno polovico Evrope in tudi nad našimi kraji se zadržuje razmeroma vlažna in vroča zračna masa.

Nadaljevalo se bo lepo, jasno in zelo vroče vreme. V priobalnem območju bo sprva še pihal burin, kar bo pripomoglo k visokim jutranjim temperaturam. Čez dan bodo zapihali šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo nekaj občasne zmerne oblačnosti.

Pretežno jasno bo, dopoldne bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Zvečer na severozahodu ni izključena kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske okoli 14. ob morju 23, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA