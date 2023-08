Jutri se bo nadaljevalo lepo, jasno in zelo vroče vreme. V priobalnem območju bo zjutraj sprva še pihal burin, kar bo pripomoglo k visokim jutranjim temperaturam. Čez dan bodo zapihali šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo nekaj občasne zmerne oblačnosti.

Jutri bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer bo v severni in zahodni Sloveniji možna kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA