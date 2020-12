Petek, 25. decembra 2020

Pretežno oblačno bo, pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter; na obalnem območju in na Kraški planoti bo pihala okrepljena do močna burja, zlasti zvečer. Dopoldne bodo še možne občasne padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 300-500 m. Ohladilo se bo, zlasti v visokogorju.

Jutri bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne slabele. Meja sneženja bo med 400 in 600 m nadmorske višine. Zvečer bodo padavine ponehale. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER