Petek, 25. februarja 2022

Nad vzhodno in delom srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi doteka k nam topel in razmeroma suh zrak.

Dopoldne oblačno s še suho. Od popoldneva se bodo začele pojavljati zmerne padavine. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini 900 m, nato se bo spustila do približno 400 m. Zvečer bo zapihala močna burja.

Dopoldne se bo povsod pooblačilo. Sredi dneva bodo že krajevne padavine, ki se bodo popoldne in zvečer okrepile. Meja sneženja bo sprva med 800 in 1000 metri, zvečer pa se bo spustila na okoli 500 m nadmorske višine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem se bo popoldne in zvečer krepila burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER