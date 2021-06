Petek, 25. junija 2021

Nad Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad srednjo Evropo in Alpami se zadržuje vremenska fronta. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam zelo topel in razmeroma suh zrak.

Dopoldne bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme; od popoldneva bo več spremenljivosti z verjetnimi plohami in nevihtami v hribih, ki se bodo nato lahko širile tudi proti ravnini in z majhno verjetnostjo do obalnega območja. Kakšna nevihta bo lahko močnejše narave.

Povečini bo sončno. Pozno popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu nastale krajevne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER