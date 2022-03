Petek, 25. marca 2022

Pretežno jasno bo; popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Na obalnem območju bo pihal morski veter. Dnevno temperaturno kolebanje v nižinskem pasu in v alpskih dolinah bo izrazito.

Pretežno jasno bo. Čez dan bo v notranjosti Slovenije zapihal jugovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju ter ponekod v višjih legah od 2 do 7, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER