Jasno do rahlo oblačno bo. V spodnji nižini in na obali bo popoldne več spremenljive oblačnosti, možen bo sicer prehoden nastanek nizke oblačnosti. Ponoči bodo v nižinskem pasu in ponekod v alpskih dolinah možne meglice ali megla.

Pretežno jasno bo, po nižinah bo precej megle.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA