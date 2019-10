Jasno do rahlo oblačno bo; pojavljala se bo tanka in visoka oblačnost. Ob morju in na vzhodnem pasu bo zjutraj pihal burin.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne se bo ponekod po nižinah zadrževala megla.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER