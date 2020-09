Petek, 25. septembra 2020

Oblačno bo s padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte, padavine bodo v glavnem obilne. Verjetne bodo tudi močnejše nevihte z zelo obilnimi padavinami, zlasti na vzhodu. Ob morju in v visokogorju bo pihal okrepljen do prehodno močan južni do jugozahodni veter. Pozno zvečer se bo meja sneženja za kakšno uro spustila pod 2000 m.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER