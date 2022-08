Petek, 26. avgusta 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo, Balkanom ter nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi priteka nad naše kraje topel in vlažen zrak.

Dopoldne bo v glavnem jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti tudi s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo verjetnejše v hribih. Zjutraj in zvečer bo na obalnem območju pihala šibka burja, zlasti na Tržaškem. Popoldne bo v nižinskem pasu kar vroče.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo posamezne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Šibka burja na Primorskem bo popoldne večinoma ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA