Petek, 26. avgusta 2022

Dopoldne bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne bo v hribih več spremenljivosti, možne bodo krajevne plohe in tudi kakšna nevihta, ki se bo lahko razvila tudi v ravninskem pasu. Na obalnem območju bo zjutraj in pozno zvečer pihala šibka do zmerna burja, zlasti na Tržaškem.

Jutri bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Soparno bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA