Petek, 26. januarja 2024

V glavnem bo prevladovala zmerna oblačnost. V visokogorju nad 2000 metrov bo pihal zmeren severozahodnik. V spodnji nižini, zlasti na območju Pordenona, bodo ponoči lahko nastale meglice. Ničta izoterma se bo v večernih urah nekoliko dvignila do nadmorske višine okoli 2400 metrov. V nižjih plasteh ozračja se bodo pojavljali temperaturni obrati.

Danes bo delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih.

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.