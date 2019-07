Petek, 26. julija 2019

Od Sredozemlja prek dela zahodne in osrednje Evrope proti Skandinaviji se razteza obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi severnimi vetrovi priteka suh in zelo topel zrak.

Dopoldne bo rahlo oblačno, čez dan bo soparno. Popoldne bodo možne krajevne nevihte ali plohe. Pihal bo vetrič.

Sončno bo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj vročinskih neviht. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER