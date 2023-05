Petek, 26. maja 2023

Dopoldne bo povsod prevladovalo jasno do zmerno oblačno vreme. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja, zlasti na vzhodu. Popoldne bo v hribih oblačnost naraščala in bodo možne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo nato lahko pojavile tudi proti ravninskemu pasu. Na obalnem območju bo burja slabela.

Jutri bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA