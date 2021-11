Petek, 26. novembra 2021

Nad zahodnim Sredozemljem se zadržuje ciklon. Vremenska fronta se je od zahoda približala Italiji in je začela vplivati tudi na vreme pri nas. Od juga k nam doteka nekoliko toplejši in precej vlažen zrak.

Oblačno bo z zmernimi padavinami, ki bodo znatnejše v hribih, popoldne bodo lahko možna obdobja brez dežja. Nad okoli 1000 m bo snežilo. Na območju Trbiža bo lahko snežilo do dna dolin.

Sprva bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne slabele. Meja sneženja se lahko ob močnejših padavinah na severu spusti do nižin.

Popoldanske temperature bodo od 0 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER