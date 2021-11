Oblačno bo z v glavnem zmernimi padavinami, ki bodo znatnejše v hribih. Nad okoli 1000 m bo snežilo.

V noči se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. V severni Sloveniji se bo meja sneženja spustila do višje ležečih dolin. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Meja sneženja bo med 300 in 700 m nad morjem.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER