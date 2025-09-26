Petek, 26 september 2025
Iskanje
Vreme

Petek, 26. septembra 2025

Spletno uredništvo |
26. sep. 2025 | 0:01
    Petek, 26. septembra 2025
Dark Theme

Prevladovalo bo oblačno vreme, možne bodo le kratkotrajne delne razjasnitve. Pojavljale se bodo občasne zmerne padavine. Ponekod bodo lahko obilnejše, tudi z nevihtami, predvsem v nižini in na obali. V gorah nad 2000 oz. 2200 m bo možno rahlo sneženje.

Danes bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem v jugozahodni Sloveniji. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe, ki bodo verjetnejše popoldne.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: