Petek, 26. septembra 2025

Prevladovalo bo oblačno vreme, možne bodo le kratkotrajne delne razjasnitve. Pojavljale se bodo občasne zmerne padavine. Ponekod bodo lahko obilnejše, tudi z nevihtami, predvsem v nižini in na obali. V gorah nad 2000 oz. 2200 m bo možno rahlo sneženje.

Danes bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem v jugozahodni Sloveniji. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe, ki bodo verjetnejše popoldne.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.