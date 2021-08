Petek, 27. avgusta 20021

Nad srednjo Evropo je ciklonsko območje, v višinah pa jedro hladnega zraka. Hladna fronta se od severa bliža Slovenijo in nas bo prešla. Pred njo priteka s šibkimi jugozahodnimi vetrovi še razmeroma topel zrak.

Sprva se bodo pojavljale plohe in nevihte, nato se bo postopoma razjasnilo. V glavnem bo prevladovala zmerna oblačnost, po nižinah in ob morju bo pihala zmerna burja. Od popoldneva se bo v hribovitem svetu lahko delno pooblačilo in možen bo občasen krajeven dež.

Delno se bo zjasnilo, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti države še krajevne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER