Nad Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam v višinah nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost; po nižinah in na obali bodo možne meglice, megla ali nizka oblačnost. Dan bo bolj vlažen.

Pretežno oblačno bo, a povečini suho vreme.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER