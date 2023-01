Petek, 27. januarja 2023

Dopoldne bo prevladovalo jasno vreme, popoldne pa se bo pojavljala srednja in visoka oblačnost. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo v glavnem pihala zmerna burja, sprva bodo še možni okrepljeni sunki. V visokogorju bo pihal zmeren severovzhodnik, ki bo okrepljene jakosti, zlasti v Julijskih Alpah in Predalpah.

Danes bo na Primorskem in v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod povečini oblačno. Na jugovzhodu bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem okoli 2, najvišje dnevne od -1 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA