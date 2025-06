Danes bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne se bo v hribih pojavljala kakšna ploha. Na obali in v nižini bo vroče in soparno. Dopoldne bo na obali pihala burja, popoldne pa morski veter.

Danes bo deloma jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo možne posamezne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.