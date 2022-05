Petek, 27. maja 2022

Nad severno Evropo je več ciklonskih jeder z vremenskimi frontami, nad zahodno in južno Evropo ter Alpami pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka v nižjih plasteh z jugovzhodnimi vetrovi dokaj vlažen zrak, čez dan pa nas bo dosegla bolj suha zračna masa.

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno vreme: v nižinskem pasu bo popoldne vroče in soparno, ob morju pa bo nekoliko manj vroče, ker bo pihal zmorec. V hribih bo dopoldne zmerno oblačno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti tudi s krajevnimi plohami ali nevihtami. V nižinskem pasu bodo padavine malo verjetne.

Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 31, v Gornjesavski dolini okoli 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA