Petek, 27. oktobra 2023

Dopoldne bo na zahodu močno deževalo, na vzhodu bo dež lahko obilen, vmes bodo lahko tudi plohe in nevihte. Ob morju bo pihal okrepljen jugozahodnik, plimovanje bo zelo povišano in morje vzvalovano. Sredi dneva kratkotrajno izboljšanje z delnimi razjasnitvami, prehodno bo zapihal severovzhodnik. Zvečer ponovno poslabšanje s padavinami in tudi nevihtami.

Dopoldne bo še oblačno in deževno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Sredi dneva bo dež od zahoda ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo.

Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 12 do 17, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA