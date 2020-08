V hribih bo nebo oblačno s plohami in kakšno popoldansko nevihto. V nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno do spremenljivo. Zvečer se bo vreme poslabšalo, možne bodo krajevne padavine.

Večinoma sončno bo, več oblačnosti bo na zahodu. Popoldne in zvečer bodo predvsem v hribovitem svetu možne posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER