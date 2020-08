Petek, 28. avgusta 2020

Povsod po deželi bo prevladovala spremenljiva oblačnost, več sončnega vremena bo na obali. Popoldne bo v glavnem oblačnosti več in sprva v hribih bodo že verjetne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi drugod.

Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Popoldne in zvečer bodo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije možne plohe ali nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER