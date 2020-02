Petek, 28. februarja 2020

Jasno bo do rahlo oblačno; v visokogorju bo pihal okrepljen in mrzel severovzhodni veter s kakšnim močnejšim sunkom tudi v nekaterih alpskih dolinah. Čez dan bo tudi v nižinskem pasu pihal zmeren do okrepljen severni veter.

Sončno bo, popoldne se bo rahlo pooblačilo. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter, ki bo izrazitejši na severu Slovenije.

Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem okoli 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER