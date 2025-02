V nižinah bo spremenljivo, v višjih legah pa pretežno oblačno s šibkimi do zmernimi padavinami in snegom na približno 900 do 1000 m. Na obali in v vzhodnih krajih bo večinoma pihala šibka burja, zvečer v Trstu zmerna.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na severu se bodo še pojavljale krajevne plohe.

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14, v alpskih dolinah okoli 4 stopinj C.