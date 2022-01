Petek, 28. januarja 2022

Nad zahodno Evropo, Alpami in severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Proti Alpam se pomika hladna vremenska fronta. Od severozahoda doteka k nam v višinah nekoliko toplejši in dokaj suh zrak.

Na območju Alp bo zmerno oblačno vreme, v visokogorju bo pihal okrepljen in mrzel severozahodnik; ničta izoterma se bo spustila do nadmorske višine okoli 1200 m; v Predalpah bo vreme jasno, na grebenih bo pihal mrzel veter. V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo oblačno vreme.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo predvsem pod Karavankami in v severovzhodni Sloveniji pihal okrepljen veter severnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER