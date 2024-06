Jutri bo po nižinah in ob morju jasno do rahlo oblačno vreme. V hribih bo sprva manj oblačnosti, nato se bo postopoma pooblačilo. Ponekod so pričakovane kratkotrajne plohe in nevihte. Pihali bodo zmerni vetrovi raznih smeri. Temperature bodo visoke.

Jutri bo sončno in vroče.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.