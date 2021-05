Petek, 28. maja 2021

Alpe je dosegla nova vremenska fronta, ki bo zvečer prešla tudi naše kraje. Pred njo z vetrovi južnih smeri k nam doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Popoldne bo v hribih nastalo nekaj krajevne oblačnosti.

Ponoči bodo padavine ponehale, jasnilo se bo, po nekaterih nižinah bo do jutra nastala megla. Danes bo na Primorskem jasno, drugod občasno zmerno oblačno.

Jutranje temperature bodo od 7 do 10, na severozahodu okoli 4, najvišje dnevne bodo od 18 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER